Tiro a segno: Sofia Ceccarello vola in america. Farà parte dell'University of Kentucky (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo le esperienze di Niccolò Campriani e Petra Zublasing, l'Italia del Tiro a segno spiccherà un'altra volta il volo verso gli Stati Uniti: questa volta con Sofia Ceccarello. La ravennate infatti è stata selezionata dall'University of Kentucky per un percorso sportivo e di studi che inizierà in coincidenza della stagione 2022-2023. La shooter classe 2002, specialista delle competizioni di carabina, è uno dei prospetti più interessanti di tutto il panorama internazionale del Tiro a segno come dimostrato, nonostante non siano arrivate medaglie, ai Giochi di Tokyo, e precedentemente agli Europei a Osijek dello scorso maggio, dove Ceccarello fu in grado di vincere una medaglia d'oro (3 posizioni 50m) e una di bronzo (aria compressa 10m). "Siamo molto ...

