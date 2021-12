The Royal Treatment: il trailer della nuova commedia con Mena Massoud, star di Aladdin (Di martedì 21 dicembre 2021) Mena Massoud, star di Aladdin, è il protagonista della commedia romantica The Royal Treatment, di cui Netflix ha condiviso il trailer. The Royal Treatment, in arrivo il 20 gennaio su Netflix, è il nuovo film con star Mena Massoud, il protagonista di Aladdin, di cui ora è possibile vedere il trailer. Nel filmato si vede una giovane che viene assunta per occuparsi del trucco e delle acconciature in occasione del matrimonio reale tra il principe Thomas, erede al trono di Lavania, e una ragazza scelta dalla sua famiglia. Isabella lo porta così a vivere un'esperienza nel mondo "reale", facendogli scoprire qualcosa di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021)di, è il protagonistaromantica The, di cui Netflix ha condiviso il. The, in arrivo il 20 gennaio su Netflix, è il nuovo film con, il protagonista di, di cui ora è possibile vedere il. Nel filmato si vede una giovane che viene assunta per occuparsi del trucco e delle acconciature in occasione del matrimonio reale tra il principe Thomas, erede al trono di Lavania, e una ragazza scelta dalla sua famiglia. Isabella lo porta così a vivere un'esperienza nel mondo "reale", facendogli scoprire qualcosa di ...

