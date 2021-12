The Northman, il primo trailer con Alexander Skarsgård e Nicole Kidman (Di martedì 21 dicembre 2021) Alexander Skarsgård torna al cinema, questa volta per interpretare un vichingo assetato di vendetta. The Northman è l’ultimo lavoro di Robert Eggers, regista ben conosciuto per The Witch e The Lighthouse, e ha coinvolto nel cast diverse celebrità. Oltre ad Alexander Skarsgård, che interpreta il protagonista, figurano Nicole Kidman e Anya Taylor-Joy, quest’ultima nota al … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 21 dicembre 2021)torna al cinema, questa volta per interpretare un vichingo assetato di vendetta. Theè l’ultimo lavoro di Robert Eggers, regista ben conosciuto per The Witch e The Lighthouse, e ha coinvolto nel cast diverse celebrità. Oltre ad, che interpreta il protagonista, figuranoe Anya Taylor-Joy, quest’ultima nota al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

