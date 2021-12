The Bourne Identity: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 21 dicembre 2021) The Bourne Identity: trama, cast e streaming del film Stasera, martedì 21 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Bourne Identity, film del 2002 diretto da Doug Liman. Liberamente tratto dal romanzo Un nome senza volto di Robert Ludlum del 1980, racconta la storia di un uomo misterioso (Matt Damon), che non ricorda nulla del proprio passato, ma che è oggetto di una caccia inesorabile per eliminarlo; nel cast anche Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Julia Stiles. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Al largo del mar Mediterraneo, un peschereccio italiano recupera un giovane uomo in stato d’incoscienza. Giancarlo, pescatore, nel soccorrerlo gli rinviene addosso alcuni proiettili nella schiena, nonché un ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021) The: trama, cast e streaming delStasera, martedì 21 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Thedel 2002 diretto da Doug Liman. Liberamente tratto dal romanzo Un nome senza volto di Robert Ludlum del 1980, racconta la storia di un uomo misterioso (Matt Damon), che non ricorda nulla del proprio passato, ma che è oggetto di una caccia inesorabile per eliminarlo; nel cast anche Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Julia Stiles. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Al largo del mar Mediterraneo, un peschereccio italiano recupera un giovane uomo in stato d’incoscienza. Giancarlo, pescatore, nel soccorrerlo gli rinviene addosso alcuni proiettili nella schiena, nonché un ...

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Rete4 va in onda il cult action con #MattDamon #TheBourneIdentity - QuiMediaset_it : In prima serata su #Rete4 va in onda il cult action con #MattDamon #TheBourneIdentity - zazoomblog : Il primo Natale C’est la vie! o The Bourne identity? La tv del 21 dicembre - #primo #Natale #C’est #Bourne - victoriandark2 : @Aelois_ A meno che non debba fare 'the Bourne Identity' in genere no -