Tesserino | email | busta paga | cosa cambia per i dipendenti transgender

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tesserino email

ilGiornale.it

I dipendenti che stanno cambiando sesso o genere, e quindi chiamati transgender, presto potranno essere riconosciuti e tutelati con l'arrivo di una nuova identità, la terza. Come riportato da Il ......sua scadenza e il codice AUTHCODE (codice univoco composto da numeri e lettere) ricevuto via...utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale utilizzando il...La novità compare nell'ultima bozza dei lavoratori. Alias non potrà però essere riportata sui documenti ufficiali ...VITTORIO VENETO Odissea per chiedere il rinnovo delle tessere sanitarie. A denunciarlo è un cittadino vittoriese. «L’altro giorno ero in ferie», racconta Roberto Carpenè, «e mi sono recato presso la s ...