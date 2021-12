Terzo Settore, l’appello delle associazioni al governo: “Iva obbligatoria dal 2024? Il rinvio non basta, la norma va abrogata” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Quello che abbiamo vissuto in queste ore è stato un agguato contro il Terzo Settore, inaccettabile prima di tutto da un punto di vista politico. Ora il rinvio al 2024 dell’introduzione dell’Iva obbligatoria per il mondo del volontariato, del non profit e dell’associazionismo non basta, la norma va abrogata. E serve subito un tavolo con i ministeri competenti per una riforma che attendiamo da anni”. A rivendicarlo Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore, nel corso di una conferenza online, commentando la proroga di due anni della norma introdotta con l’ultimo decreto fiscale. Nel corso della notte, tra gli emendamenti alla manovra esaminati alla riunione di maggioranza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) “Quello che abbiamo vissuto in queste ore è stato un agguato contro il, inaccettabile prima di tutto da un punto di vista politico. Ora ilaldell’introduzione dell’Ivaper il mondo del volontariato, del non profit e dell’smo non, lava. E serve subito un tavolo con i ministeri competenti per una riforma che attendiamo da anni”. A rivendicarlo Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum, nel corso di una conferenza online, commentando la proroga di due anni dellaintrodotta con l’ultimo decreto fiscale. Nel corso della notte, tra gli emendamenti alla manovra esaminati alla riunione di maggioranza, ...

