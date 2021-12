Terza dose vietata a 4 milioni di ragazzi | cosa succede per la fascia 12-17 anni

(Di martedì 21 dicembre 2021) C?è un "buco" nel sistema di difesa degli italiani dall?assalto della variante Omicron. Non c?è immunologo o epidemiologo che non sostenga che senza la...

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose

ilmessaggero.it

, gli effetti collaterali 'Dal punto di vista qualitativo - spiega Francesco Menichetti , ordinario di malattie infettive dell'università di Pisa e direttore di Malattie infettive dell'...Per quanto riguarda Omicron invece bisogna aspettare i dati sulla'. 'Ma è ragionevole attendersi un livello di efficacia pari a quello ottenuto con i vaccini a mRna, che esprimono la ...Il tampone obbligatorio per i grandi eventi è motivo di scontro all’interno delle forze di governo e c’è il rischio di una ...La Commissione Ue ha stabilito un periodo vincolante di 9 mesi per la durata dei certificati di vaccinazione per i viaggi ...