Terza dose dopo quanto tempo? Ecco quanto dura l’efficacia del vaccino Pfizer e Moderna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 dicembre 2021). In Italia la curva dei contagi aumenta ogni giorno di più. I comuninte la scorsa settimana hanno iniziato a barricarsi per le feste, chiudendo le piazze per Capodanno e limitando il transito nelle zone affollate del Centro. A breve ci sarà una riunione della cabina di regia del Governo per poter definire in modo più preciso e austero la linea che si dovrà adottare nel prossimo futuro per contenere la pandemia. Leggi anche: Nuovo decreto 23 dicembre 2021: cosa cambia per Green Pass, tamponi eCovid Nel frat, però, la campagna vaccinale prosegue senza sosta. In Italia siamo già alla, dal 1 dicembre prenotabile già dal 1 dicembre. Proprio l’accelerazione che abbiamo assistito per labooster trova la sua ...