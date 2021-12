Terapia di coppia con la migliore amica | funziona davvero?

Leggi su dilei

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’amore si manifesta in tantissimi modi, in forme che a volte neanche noi riusciamo sempre a riconoscere. Quello che invece sappiamo fare bene è diversificare quello che proviamo attraverso le parole, destinandole in maniera differente ad amici, parenti e partner. Ma non è forse dallo stesso amore che quelle sono nutrite? Tutte abbiamo sperimentato quella sorta di innamoramento nei confronti di un’che è stata e sempre sarà, di quella persona che ci ha fatte sentire al sicuro, l’unica che abbiamo voluto al nostro fianco nei momenti di gioia e di dolore, la stessa che è diventata persino più importante del nostro partner del momento. Perché un’vera è una sorella con la quale abbiamo scelto di condividere la vita. E se da una parte molte di noi sono fortunate ad avere un’così al proprio fianco, altre hanno dovuto fare i ...