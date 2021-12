Tennis, Matteo Berrettini è stato il miglior giocatore dell’anno al servizio sotto pressione (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ stato un 2021 con un epilogo amaro per Matteo Berrettini. L’infortunio agli addominali l’ha costretto a una resa dolorosa nel corso delle ATP Finals a Torino e il forfait obbligato per la Coppa Davis immediatamente successivo ancor più difficile da digerire. Tuttavia, l’anno del romano è stato straordinario, per la continuità di rendimento avuta e per i traguardi raggiunti: la Finale a Wimbledon e il successo nel torneo del Queen’s, cosa che nessun giocatore italiano aveva mai realizzato. Un Tennista dunque che ha dimostrato di meritare a più riprese la posizione in classifica, che attualmente lo vede al n.7 del ranking. Con la forza dell’accoppiata servizio-dritto, Matteo si è fatto largo nel circuito e a sostegno di ciò c’è anche un interessante ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) E’un 2021 con un epilogo amaro per. L’infortunio agli addominali l’ha costretto a una resa dolorosa nel corso delle ATP Finals a Torino e il forfait obbligato per la Coppa Davis immediatamente successivo ancor più difficile da digerire. Tuttavia, l’anno del romano èstraordinario, per la continuità di rendimento avuta e per i traguardi raggiunti: la Finale a Wimbledon e il successo nel torneo del Queen’s, cosa che nessunitaliano aveva mai realizzato. Unta dunque che ha dimostrato di meritare a più riprese la posizione in classifica, che attualmente lo vede al n.7 del ranking. Con la forza dell’accoppiata-dritto,si è fatto largo nel circuito e a sostegno di ciò c’è anche un interessante ...

