Tennis, Matteo Berrettini è stato il miglior giocatore del 2021 al servizio sotto pressione (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ stato un 2021 con un epilogo amaro per Matteo Berrettini. L’infortunio agli addominali l’ha costretto a una resa dolorosa nel corso delle ATP Finals a Torino e il forfait obbligato per la Coppa Davis immediatamente successivo ancor più difficile da digerire. Tuttavia, l’anno del romano è stato straordinario, per la continuità di rendimento avuta e per i traguardi raggiunti: la Finale a Wimbledon e il successo nel torneo del Queen’s, cosa che alcun giocatore italiano aveva mai realizzato. Un Tennista dunque che ha dimostrato di meritare a più riprese la posizione in classifica, che attualmente lo vede al n.7 del ranking. Con la forza dell’accoppiata servizio-dritto, Matteo si è fatto largo nel circuito e a sostegno di ciò c’è anche ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) E’uncon un epilogo amaro per. L’infortunio agli addominali l’ha costretto a una resa dolorosa nel corso delle ATP Finals a Torino e il forfait obbligato per la Coppa Davis immediatamente successivo ancor più difficile da digerire. Tuttavia, l’anno del romano èstraordinario, per la continuità di rendimento avuta e per i traguardi raggiunti: la Finale a Wimbledon e il successo nel torneo del Queen’s, cosa che alcunitaliano aveva mai realizzato. Unta dunque che ha dimostrato di meritare a più riprese la posizione in classifica, che attualmente lo vede al n.7 del ranking. Con la forza dell’accoppiata-dritto,si è fatto largo nel circuito e a sostegno di ciò c’è anche ...

Advertising

Eurosport_IT : Che anno per il tennis azzurro: Matteo Berrettini e Jannik Sinner nella Top 10 del ranking ATP insieme a tanti succ… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Che anno per il tennis azzurro: Matteo Berrettini e Jannik Sinner nella Top 10 del ranking ATP insieme a tanti successi!… - grafuio : RT @Eurosport_IT: Che anno per il tennis azzurro: Matteo Berrettini e Jannik Sinner nella Top 10 del ranking ATP insieme a tanti successi!… - la_staxy : RT @Eurosport_IT: Che anno per il tennis azzurro: Matteo Berrettini e Jannik Sinner nella Top 10 del ranking ATP insieme a tanti successi!… - _Sport_Calcio_ : Che anno per il tennis azzurro: Matteo Berrettini e Jannik Sinner nella Top 10 del ranking ATP insieme a tanti succ… -