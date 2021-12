Tennis, Carlos Alcaraz: “Nel 2022 punto a entrare nella top-15 e sogno di essere nelle Finals di Torino” (Di martedì 21 dicembre 2021) Lo spagnolo Carlos Alcaraz è sicuramente tra i giovani Tennisti del circuito ATP ad aver riscosso i maggiori consensi. L’iberico, che ha terminato il 2021 al 32° posto della classifica mondiale all’età di 18 anni, ha ricevuto diversi riconoscimenti e secondo gli addetti ai lavori è destinato a un futuro luminoso, soprattutto prendendo atto del Tennis sciorinato negli ultimi mesi di quest’anno. “Questa stagione è stata una svolta. Spero che sia l’inizio di qualcosa di grande. Sono felice che il mio lavoro stia portando a tutto questo“, le parole di Alcaraz riportare sul sito ufficiale dell’ATP. “Non sento la pressione“, ha ammesso l’allievo di Juan Carlos Ferrero, che sembra avere sempre il sorriso sulle labbra. “Ho chiaro quale sia il mio percorso. Ho avuto solo due o tre giorni di ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Lo spagnoloè sicuramente tra i giovaniti del circuito ATP ad aver riscosso i maggiori consensi. L’iberico, che ha terminato il 2021 al 32° posto della classifica mondiale all’età di 18 anni, ha ricevuto diversi riconoscimenti e secondo gli addetti ai lavori è destinato a un futuro luminoso, soprattutto prendendo atto delsciorinato negli ultimi mesi di quest’anno. “Questa stagione è stata una svolta. Spero che sia l’inizio di qualcosa di grande. Sono felice che il mio lavoro stia portando a tutto questo“, le parole diriportare sul sito ufficiale dell’ATP. “Non sento la pressione“, ha ammesso l’allievo di JuanFerrero, che sembra avere sempre il sorriso sulle labbra. “Ho chiaro quale sia il mio percorso. Ho avuto solo due o tre giorni di ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Carlos Alcaraz è pronto per nuove sfide: le ambizioni del giovane iberico in vista del 2022 - sportface2016 : #Nadal positivo al #COVID19, anche l'ex Re di Spagna #JuanCarlos tra i possibili contatti stretti - TennisWorldit : Carlos Alcaraz si confessa: dal rapporto con Ferrero agli obiettivi del 2022 - minanatalia4 : RT @tennisti_brutti: Breaking News: Carlos Alcaraz sarà il nuovo 007. 'Dopo aver vinto lo Us open e le Atp finals ho deciso di prendermi u… - ilveggente_it : #Alcaraz, occhi puntati sul post che ieri sera è comparso sui social network: che sta succedendo con la bella Paula… -