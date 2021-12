Tennis | Bencic positiva al Covid-19 | Australian Open a rischio

Leggi su sportface

(Di martedì 21 dicembre 2021) Belindaè risultataal-19. A comunicarlo è stata proprio lata elvetica attraverso un post sui social: “Nonostante io sia vaccinata, vi informo che ho contratto il virus. Al momento sono in isolamento e sto prendendo tutte le precauzioni possibili visti i seri sintomi, come febbre, dolori e freddo. Il timing non è dei migliori, visto che stavo portando a termine la mia preparazione in vista degli. Tuttavia mi recherò in Australia non appena sarà possibile“. SportFace.