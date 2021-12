Ten Minutes To Moons e il racconto di una viaggio senza limiti (Di martedì 21 dicembre 2021) Life&People.it Ten Minutes To Moon lancia la nuova collezione attraverso un evento moda presso il Tommasi di Milano. Un marchio nato da poco, innovativo, originale e dalla spiccata sensibilità per l’abbigliamento etico e rispetto dell’ambiente. Streetwear, vintage e underground vengono mescolati armoniosamente nelle note di un brand sprizzante di modernità. Una label prende vita dall’idea di un piccolo gruppo di amici appassionati di viaggio, di grandi metropoli, e di un amore sconsiderato verso lo spazio e la luna. Ten Minutes to moon presenta un’attesissima collezione che parla del fascino del mistero, dell’ignoto, della suspance. Un grande festa per il clamoroso evento di lancio che celebra la vera gioia nell’attesa di se stessa. Un concetto che Leopardi riflette proprio nell’immagine del sabato sera, considerandolo il giorno ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 21 dicembre 2021) Life&People.it TenTo Moon lancia la nuova collezione attraverso un evento moda presso il Tommasi di Milano. Un marchio nato da poco, innovativo, originale e dalla spiccata sensibilità per l’abbigliamento etico e rispetto dell’ambiente. Streetwear, vintage e underground vengono mescolati armoniosamente nelle note di un brand sprizzante di modernità. Una label prende vita dall’idea di un piccolo gruppo di amici appassionati di, di grandi metropoli, e di un amore sconsiderato verso lo spazio e la luna. Tento moon presenta un’attesissima collezione che parla del fascino del mistero, dell’ignoto, della suspance. Un grande festa per il clamoroso evento di lancio che celebra la vera gioia nell’attesa di se stessa. Un concetto che Leopardi riflette proprio nell’immagine del sabato sera, considerandolo il giorno ...

Advertising

cuccurucucuuu : : mm forse non dovrei dire questa cosa ~ ten minutes later ~ : * la dico comunque * - againsadly : carola puddu, nicolà mopà, manuel geloso del nuovo fidanzatino di simone nella seconda stagione, taylor swift, l’in… - VelvetMagIta : Ten Minutes To Moon: l'innovativo brand con creazioni ecosostenibili #VelvetMag #Velvet - pietrosversion : Posso finalmente di nuovo ascoltare la musica da spotify e vedere video reaction su YouTube di gente che sclera per… - cloudymandoo : namjoon having a crisis ten minutes into la sua quarantena amo devi starci per 10 giorni come facciamo -

Ultime Notizie dalla rete : Ten Minutes Ten Minutes To Moon: il nuovo marchio di streetwear ecosostenibile Felpe dal sapore cutting edge , t - shirt, giacche, felpe e pantaloni: in stile urban e streetwear, la nuova collezione by Ten Minutes To Moon è anche ecosostenibile TM , per dirla in breve. Un brand nato nel 2021 dall'idea di un piccolo gruppo di amici con la passione dei viaggi, delle grandi città, di tutte le culture ...

Ten Minutes To Moon, a Milano il lancio della nuova collezione TM Ten Minutes To Moon . Dieci minuti alla luna, quell'attesa eccitante che precede qualcosa di grande, il conto alla rovescia verso un momento unico e indimenticabile, per raggiungere un obiettivo, una ...

Ten Minutes To Moon presenta la nuova collezione al Tommasi di Milano Velvet Mag Felpe dal sapore cutting edge , t - shirt, giacche, felpe e pantaloni: in stile urban e streetwear, la nuova collezione byTo Moon è anche ecosostenibile TM , per dirla in breve. Un brand nato nel 2021 dall'idea di un piccolo gruppo di amici con la passione dei viaggi, delle grandi città, di tutte le culture ...To Moon . Dieci minuti alla luna, quell'attesa eccitante che precede qualcosa di grande, il conto alla rovescia verso un momento unico e indimenticabile, per raggiungere un obiettivo, una ...