Ten Minutes To Moon presenta la nuova collezione al Tommasi di Milano (Di martedì 21 dicembre 2021) Un brand nato da pochissimo, innovativo e già capace di farci sognare o meglio di portarci sulla luna. Ten Minutes To Moon prende vita dall'idea di un piccolo gruppo di amici con la passione dei viaggi, delle grandi città, di tutte le culture underground e un grande amore nei confronti della luna. La Griffe vuole esprimere attraverso le sue creazioni mistero, ignoto, attesa, impazienza e suspance. Un viaggio verso il piacere, un grande avvenimento, proprio come andare sulla luna che solo in apparenza è irraggiungibile. Ten Minutes To Moon: l'attesa è più bella della festa Quante volte ci è capitato di attendere con trepidazione un momento e rimanerne poi in qualche modo delusi. Perché, in fondo, la vera gioia è nell'attesa di ciò che pensiamo ci renderà felici. Un concetto che Giacomo Leopardi ha tradotto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ten Minutes Ten Minutes To Moon: il nuovo marchio di streetwear ecosostenibile Felpe dal sapore cutting edge , t - shirt, giacche, felpe e pantaloni: in stile urban e streetwear, la nuova collezione by Ten Minutes To Moon è anche ecosostenibile TM , per dirla in breve. Un brand nato nel 2021 dall'idea di un piccolo gruppo di amici con la passione dei viaggi, delle grandi città, di tutte le culture ...

Ten Minutes To Moon, a Milano il lancio della nuova collezione TM Ten Minutes To Moon . Dieci minuti alla luna, quell'attesa eccitante che precede qualcosa di grande, il conto alla rovescia verso un momento unico e indimenticabile, per raggiungere un obiettivo, una ...

Ten Minutes To Moon presenta la nuova collezione al Tommasi di Milano Velvet Mag Ten-minute grocery delivery startup Zepto raises $100 Million in Series C Mumbai-based 10 minutes grocery delivery startup Zepto has raised 100 million led by YC Continuity. Some new and existing investors including Glade Brook, ...

