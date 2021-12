Tempi di vendita degli immobili: 114 i giorni in media, Milano e Bologna le metropoli più veloci (Di martedì 21 dicembre 2021) Milano – Lo stato di salute del mercato immobiliare si capisce anche dai Tempi di vendita l’indicatore che stabilisce la velocità con cui la casa è venduta. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha preso in considerazione le grandi città, i rispettivi hinterland e i capoluoghi di provincia. Gli ultimi dati mostrano che, nelle grandi città, le Tempistiche di vendita sono di 114 giorni con un aumento di soli due giorni rispetto ad un anno fa, nei capoluoghi di provincia si segnala una media di 143 giorni in miglioramento di 6 giorni rispetto ai 149 giorni registrati nel 2020, per finire con i comuni dell’hinterland delle grandi città che hanno fatto registrare 147 ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 dicembre 2021)– Lo stato di salute del mercatoare si capisce anche daidil’indicatore che stabilisce latà con cui la casa è venduta. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha preso in considerazione le grandi città, i rispettivi hinterland e i capoluoghi di provincia. Gli ultimi dati mostrano che, nelle grandi città, lestiche disono di 114con un aumento di soli duerispetto ad un anno fa, nei capoluoghi di provincia si segnala unadi 143in miglioramento di 6rispetto ai 149registrati nel 2020, per finire con i comuni dell’hinterland delle grandi città che hanno fatto registrare 147 ...

Advertising

monicaintre : RT @emded6: @AlfioKrancic I supermercati della mia zona, in questi ultimi tempi, stanno spingendo molto sulla spesa online con consegna a c… - Lopinionista : Tempi di vendita degli immobili: 114 i giorni in media, Milano e Bologna le metropoli più veloci… - leopadanofe : RT @emded6: @AlfioKrancic I supermercati della mia zona, in questi ultimi tempi, stanno spingendo molto sulla spesa online con consegna a c… - emded6 : @AlfioKrancic I supermercati della mia zona, in questi ultimi tempi, stanno spingendo molto sulla spesa online con… - Saldec75 : @rostokkio Il settore macchine per ufficio di questi tempi vede picchi di vendita incoraggianti soprattutto per qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempi vendita Digitale, i trend del 2022 tra e - commerce, campagne geolocalizzate e gaming ... nei mesi successivi, il settore Food & Beverage ha registrato aumenti di vendita online pari al ... parlare e interagire con un brand nei tempi e nei modi che preferiscono. Un nuovo canale , dunque, da ...

Recovery, via libera dell'Aula della Camera al decreto Pnrr. Ora tocca al Senato ...a misure di snellimento delle procedure di attuazione dei progetti (tra queste il taglio dei tempi ... in attesa che venga definita l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali. Si tratta di ...

I tempi di vendita degli immobili Sardegna Reporter Tempi di vendita degli immobili: 114 i giorni in media, Milano e Bologna le metropoli più veloci MILANO - Lo stato di salute del mercato immobiliare si capisce anche dai tempi di vendita l’indicatore che stabilisce la velocità con cui la casa è ...

I tempi di vendita degli immobili Lo stato di salute del mercato immobiliare si capisce anche dai tempi di vendita che stabilisce la velocità con cui la casa è venduta ...

... nei mesi successivi, il settore Food & Beverage ha registrato aumenti dionline pari al ... parlare e interagire con un brand neie nei modi che preferiscono. Un nuovo canale , dunque, da ......a misure di snellimento delle procedure di attuazione dei progetti (tra queste il taglio dei... in attesa che venga definita l'assegnazione del servizio dia tutele graduali. Si tratta di ...MILANO - Lo stato di salute del mercato immobiliare si capisce anche dai tempi di vendita l’indicatore che stabilisce la velocità con cui la casa è ...Lo stato di salute del mercato immobiliare si capisce anche dai tempi di vendita che stabilisce la velocità con cui la casa è venduta ...