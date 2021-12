Tempesta d’amore, anticipazioni 22 dicembre: Maja riceverà una proposta interessante (Di martedì 21 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che mercoledì 22 dicembre 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento. Tempesta d’amore, anticipazioni 22 dicembre Nel corso della nuova puntata di Tempesta d’amore: Ariane si concederà una bella passeggiata nel bosco. Durante il tragitto il suo pensiero andrà a Karl: la donna pentita dal gesto commesso chiederà perdono. Pochi istanti dopo Ariane riceverà una chiamata da Erik: la donna al telefono avrà un vero e proprio crollo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 21 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che mercoledì 222021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.22Nel corso della nuova puntata di: Ariane si concederà una bella passeggiata nel bosco. Durante il tragitto il suo pensiero andrà a Karl: la donna pentita dal gesto commesso chiederà perdono. Pochi istanti dopo Arianeuna chiamata da Erik: la donna al telefono avrà un vero e proprio crollo ...

