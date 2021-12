Telefoni 5g | Airbus e Boeing preoccupate per le possibili interferenze con le strumentazioni chiave per la sicurezza dei voli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021), ossia i due più grandi costruttori di aerei al mondo, hanno ribadito di avere alcuni preoccupazioni per le potenzialidelle reti di comunicazione 5G con apparecchiature che contribuiscono a garantire ladei. Lo riporta il quotidiano britannico The Guardian. I timori sono espressi in una lettera inviata dagli amministratori delegati Jeff Knittel (America) e David Calhoun al segretario dei Trasporti statunitense Pete Buttigieg. Al centro delle dubbi dei gruppi aeronautici sarebbero in particolare i radio altimetri che misurano l’altezza di un aereo dal suolo. “Stiamo collaborando con le autorità aeronautiche, i leader di governo, le compagnie aeree e i gruppi industriali per garantire la continuaoperativa ...