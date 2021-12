Tamponi | farmacie prese d' assalto | code da Roma a Milano | è corsa al rapido per il cenone

(Di martedì 21 dicembre 2021) Per ildella vigilia o il pranzo di Natale può capitare che lo zio dica: «Sì, ma il tampone l?hai fatto?». E così, vuoi ?per sicurezza?, vuoi...

Advertising

bizcommunityit : Corsa ai tamponi: file davanti alle farmacie di Milano - LoiRaffaele : Moglie rientrata dal lavoro con 39 di febbre, mi attivo per chiamare qualche farmacia per farle fare il test rapido… - AcerboLivio : Tamponi anti covid a Milano/ Indirizzi e informazioni utili: elenco siti e farmacie | -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi farmacie

Non è tra i primi la Lombardia che a novembre ha segnato vendite diantigenici per un valore di 1,75 milioni di euro. Secondo IQVIA al momento sono circa il 60% leche erogano questo ...Il tasso di positività, calcolato sulla somma tramolecolari e test antigenici del giorno,... Possibile vaccinarsi anche nelle 225abruzzesi che hanno aderito alla campagna. Terza ...Le farmacie stanno affrontando il costante aumento della richiesta di tamponi antigenici dovuto all'aumento dei contagi Covid, con lo spirito di servizio e con la consueta dedizione e professionalità, ...21 DIC - Le farmacie stanno affrontando, con lo spirito di servizio che per natura le contraddistingue, il costante aumento della richiesta di tamponi antigenici. “Lo facciamo con la consueta dedizion ...