Tamponi e durata del Green Pass. In arrivo la stretta di Natale. Omicron non rallenta: impennata di contagi e ricoveri. Giovedì la cabina di regia per decidere le contromisure (Di martedì 21 dicembre 2021) Meno di quattro giorni al Natale ed ancora non si ha certezza delle eventuali misure anti-Covid alle quali sta lavorando il governo. A confermarlo è lo stesso premier Mario Draghi: “Non c’è ancora nulla di deciso. In cabina di regia questa settimana Passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Aspettiamo fino a mercoledì o Giovedì i dati di sequenziamento per vedere” come avanza la variante Omicron. LE IPOTESI. Ma quali sono le ipotesi al vaglio della cabine di regia? I punti focali sono due: riduzione della durata del Green Pass e obbligo di tampone ai vaccinati per partecipare a feste e grandi eventi. Sono queste le principali misure di cui si discute in vista della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) Meno di quattro giorni aled ancora non si ha certezza delle eventuali misure anti-Covid alle quali sta lavorando il governo. A confermarlo è lo stesso premier Mario Draghi: “Non c’è ancora nulla di deciso. Indiquesta settimanaeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di. Aspettiamo fino a mercoledì oi dati di sequenziamento per vedere” come avanza la variante. LE IPOTESI. Ma quali sono le ipotesi al vaglio della cabine di? I punti focali sono due: riduzione delladele obbligo di tampone ai vaccinati per partecipare a feste e grandi eventi. Sono queste le principali misure di cui si discute in vista della ...

Advertising

Steno5Stelle : RT @LaNotiziaTweet: Tamponi e durata del #GreenPass. In arrivo la stretta di #Natale. Omicron non rallenta: impennata di contagi e ricoveri… - fcolarieti : Tamponi e durata del Green Pass. In arrivo la stretta di Natale. Omicron non rallenta: impennata di contagi e ricov… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: Tamponi e durata del #GreenPass. In arrivo la stretta di #Natale. Omicron non rallenta: impennata di contagi e ricoveri… - LaNotiziaTweet : Tamponi e durata del #GreenPass. In arrivo la stretta di #Natale. Omicron non rallenta: impennata di contagi e rico… - MagnaGrecia76 : @Aldosavar Non se ne può più!Governo di incapaci!AstraZeneca sì poi no,per i vecchi,per i giovani,per kitemmuort…Gr… -