Tamberi è una bestia anche a tavola... e Bebe Vio se la ride! (Di martedì 21 dicembre 2021) Sul profilo Instagram di Bebe Vio è apparsa una storia che riprende il campione olimpico Gianmarco Tamberi mentre affronta una fiorentina... Che fame! Leggi su video.gazzetta (Di martedì 21 dicembre 2021) Sul profilo Instagram diVio è apparsa una storia che riprende il campione olimpico Gianmarcomentre affronta una fiorentina... Che fame!

Advertising

alextacchini : Della Collana Nuinui, con i trionfi Azzurri di Tokyo 2020, Jacobs (che ne cura anche l'introduzione!), Tortu e Tamb… - ZenatiDavide : Gianmarco Tamberi regala un’asta in miniatura a Draghi. Il premier scherza: “Questa è quella che riesco a saltare o… - ilPorrinista : @NavingNavi Tamberi ha una medaglia intera, non mezza medaglia - endriuco : Personalmente, annata incredibile: - Marcell Jacobs - “sta per succedere una cosa” - l’abbraccio commosso Mancio-Vi… - calciomercatoit : ????Questa estate ci hanno fatto emozionare #Jacobs e #Tamberi una foto che profuma di storia ?? -