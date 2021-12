Svuotava la siringa prima di fare il vaccino | fermata infermiera | prendeva 100 euro a iniezione

Advertising

Coinvolto anche un poliziotto Una telecamera della Digos ha ripreso un'infermiera mentre... Dopo avere svuotato il siero contenuto nella, già precedentemente preparata, in una garza in ...Indagine della polizia su falsi vaccini ai No vax a Palermo. Gli agenti della Digos hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di tre persone, indagate per corruzione propria antecedente, falso ...L’infermiera, per 100 euro, svuotava le siringhe preparate con il vaccino e fingeva di somministrarlo a chi voleva ottenere il green pass senza vaccinarsi ...La sanitaria avrebbe inoltre effettuato altre otto false vaccinazioni, tra cui un’altra infermiera in servizio presso l’hub e un membro della polizia in servizio alla Questura ...