Superati i 30mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore Crescono anche i decessi | sono 153 Oltre mille i ricoverati nelle terapie intensive

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sfonda il tetto dei 30 mila il numero deida Covid-19 in Italia. Per l’esattezza30.798, mai così tanti nel 2021. Quasi il doppio – secondo i dati contenuti nell’ultimo bollettino del ministero della Salute – di quanto rilevato24 ore precedenti, quando si erano registrati 16.213ati a fronte di 851.865 tamponi processati e che determina un tasso di positività al 3,61%., 153 (+16). I guariti16.189, mentre per gli attualmente positivi si evidenzia una crescita di 14.442 unità raggiungendo quota 384.144. Sul fronte dei ricoveri si osserva un incremento nei reparti ordinari di 280 pazienti a 8.381, superano quotai pazienti in terapia ...

Questo significa per gli esperti dover rivedere le stime fatte finora, secondo cui per Natale non si sarebberocasi. Uno scenario che invece ora appare più che verosimile e con cui ......a casa perché senza sintomi o con sintomi lievi) sono passati da oltre 65mila a meno di. I ... A Bologna si sonoi 500 tamponi positivi in 24 ore, sono 1.001 ( - 3) i ricoverati nei ...Sfonda il tetto dei 30 mila il numero dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Per l'esattezza sono 30.798, mai così tanti nel 2021. Quasi il doppio - ...Si impenna la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 30.798(ieri 16.213): era dal 21 novembre 2020, esattamente 13 mesi fa, che non si superava quota 30mila. Con anche pero’ il boom dei tamponi: ...