Super De Aliprandini Podio da vero gigante

Advertising

infoitsport : Solo Odermatt precede un super De Aliprandini: il sogno del podio sulla Gran Risa può diventare realtà - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: Solo Odermatt precede un super De Aliprandini: il sogno del podio sulla Gran Risa può diventare realtà #fisalpine #AlpineSk… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Solo Odermatt precede un super De Aliprandini: il sogno del podio sulla Gran Risa può diventare realtà #fisalpine #AlpineSk… - neveitalia : Solo Odermatt precede un super De Aliprandini: il sogno del podio sulla Gran Risa può diventare realtà #fisalpine… - infoitsport : Sci, gigante in Val Badia: super Kristoffersen. De Aliprandini quinto -

Ultime Notizie dalla rete : Super Aliprandini

Ci voleva proprio la Gran Risa, la pista di gigante che più azzurra non si può visti i tanti successi di Alberto Tomba e Max Blardone, per liberare il trentino Luca Dee la squadra italiana da quello che ormai era diventato un incubo. Era infatti dal lontano 2016 con Florian Eisath che l'Italia non saliva sul podio in gigante e proprio sulla gran Risa di ...Per gli uomini, unHenrik Kristoffersen trionfa nel gigante in Alta Badia nella coppa del mondo di sci maschile 2022. Buona prova di Luca De, quinto sia dopo la prima prova che al ...Ci voleva proprio la Gran Risa, la pista di gigante che più azzurra non si può visti i tanti successi di Alberto Tomba e Max Blardone, per liberare il trentino Luca De Aliprandini (nella foto) e la sq ...Classifica generale di coppa che vede Odermatt allungare al primo posto con 633 punti, seguito dall?austriaco Matthias Mayer a 405 e al norvegese Alexander Aamodt Kilde a 329. Sul podio anche il tedes ...