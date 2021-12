Stretta a Capodanno | Ffp2 obbligatoria su trasporti | al cinema e negli uffici pubblici

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nessuna decisione è stata ancora presa in vista della cabina di regia convocata da Mario Draghi per giovedì prossimo, che dovrà fare il punto su una nuova infornata di misure per contrastare la pandemia. C’è una ragione tecnico-scientifica, ed è che al momento si procede al buio, non avendo la più pallida idea della diffusione della variante Omicron nel paese, quanti degli oltre 30mila contagi fatti registrare oggi (soglia superata per l’ultima volta a novembre dell’anno scorso) dipendono dal ceppo sudafricano, che rischia di far schizzare verso l’alto la curva dei positivi. L’Istituto superiore di sanità era al lavoro per uno screening che non sarebbe dovuto arrivare prima del 29 dicembre, ma dal governo è arrivata la richiesta di accelerare: “Entro il 23 mattina avremo i risultati della flash survey”, ha spiegato Mauro Pistello, virologo e tra i fondatori della rete di ...

Liguria . Nessuna ordinanza regionale per limitare i festeggiamenti di Natale e, anche se è "possibile" che la Liguria finisca in zona arancione nelle prossime settimane .una nuova...Genova . Niente ordinanze regionali per limitare i festeggiamenti di Natale e, anche se è "possibile" che la Liguria finisca in zona arancione nelle prossime settimane .una nuovae ...Possibile il coprifuoco per il 31 dicembre e il primo gennaio. Si pensa anche all'obbligo vaccinale per i lavoratori della Pa ...La nuova ordinanza della Regione Campania prevede il divieto di feste al chiuso, come in discoteca ed in locali simili, per Natale e Capodanno.