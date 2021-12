Storie assurde Harakiri Murgia | stavolta finisce malissimo

Advertising

Gult74 : VELENO Ringrazio #Paolotrincia e ricordo che la psicologa e l’assistente sociale una delle quali presidente dell’as… - AnItalianFrie : ma vi immaginate Simone e Manuel come padri che poi ad una certa mentre parlano con i figli se ne escono con storie… - elirezaeii : RT @danielaavantag6: Altro mondo,altro livello ,altro modo di lavorare!Niente rating tagliola, niente storie d' amore pompate a favore di p… - PRosati1974 : RT @danielaavantag6: Altro mondo,altro livello ,altro modo di lavorare!Niente rating tagliola, niente storie d' amore pompate a favore di p… - fuegoyllamas : @problematica94 Guarda io non l’ho mai seguita ma tutte le volte che le ho guardato le storie diceva robe assurde m… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie assurde

ilGiornale.it

E ancora: " Lesono. Il deadname non si usa, i pronomi passati neanche, e la ? non c'entra nulla. E tu avresti dovuto insegnarlo ai migliaia di spettatori che hai, invece hai preferito ...Sonoche si ripetono e che sononella nostra storia italiana. Noi abbiamo una legge, la 180 , che ci permette di fare la migliore psichiatria possibile, e di prenderci cura delle ...Michela Murgia e Chiara Tagliaferri accusate di "linguaggio transfobico" dopo aver trattato in un podcast la vicenda dei fratelli Wachowski, registi di "Matrix" ...Francesca Neri e la dura malattia che ha dovuto affrontare. Le sue parole hanno lasciato i fan senza parole. Spulciando nel mondo dello spettacolo, non è poi cosi difficile andar ...