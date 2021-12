Storia della squadra del mio paese

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 21 dicembre 2021) Mi ricordo quando ero piccolo la mattina uscivo in bicicletta e pedalavo lungo la via di casa dei miei nonni materni. Non ricordo quanti anni avessi, però mi ricordo c’era un ragazzo con me, anche lui sui pedali, un amico d’infanzia, e insieme fingevamo di guidare due macchine di Formula Uno. I suoi genitori avevano una lavanderia al piano terrastessa casa d’angolo dove, al secondo piano, mio nonno si affacciava per vedermi rientrare. Poi salivo le scale due gradini alla volta, arrivavo fino alla porta di casa sapendo di trovarla aperta, entravo come una scheggia e giravo subito a destra, verso la terrazza esternacucina, arrivando a toccare la ringhiera. Il gioco finiva in quel momento. Stavo sfidando il mio amico oppure scappavo da un nemico invisibile? Rientravo in casa senza fiatone, buttando uno sguardo all’enorme giardino proprio ...