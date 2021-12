Stop al finto ambientalismo nella pubblicità: fa scuola una sentenza del tribunale di Gorizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Per la prima volta un tribunale italiano, per l’esattezza il tribunale di Gorizia, si è pronunciato in materia di greenwashing, giudicando ingannevole la pubblicità di una ditta che vantava le sue credenziali ecologiche ma senza alcun fondamento. Una nuova frontiera che la comunicazione commerciale sta sfruttando in relazione a numerosissimi marchi per assecondare la svolta green nella sensibilità dei consumatori. La vicenda giudiziaria la racconta l’avvocato Cristiano Annunziata, che ha assistito la ditta Alcantara (che produce l’omonimo tessuto per rivestimento di interni) nel ricorso contro la concorrente società Miko. In una serie di pubblicità la Società Miko vantava virtuosismi ecologici-ambientali del proprio prodotto “Dinamica”, diretto concorrente del tessuto Alcantara. Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Per la prima volta unitaliano, per l’esattezza ildi, si è pronunciato in materia di greenwashing, giudicando ingannevole ladi una ditta che vantava le sue credenziali ecologiche ma senza alcun fondamento. Una nuova frontiera che la comunicazione commerciale sta sfruttando in relazione a numerosissimi marchi per assecondare la svolta greensensibilità dei consumatori. La vicenda giudiziaria la racconta l’avvocato Cristiano Annunziata, che ha assistito la ditta Alcantara (che produce l’omonimo tessuto per rivestimento di interni) nel ricorso contro la concorrente società Miko. In una serie dila Società Miko vantava virtuosismi ecologici-ambientali del proprio prodotto “Dinamica”, diretto concorrente del tessuto Alcantara. Il ...

Stop al finto ambientalismo nella pubblicità: fa scuola una sentenza del tribunale di Gorizia Il Secolo d'Italia Dl fisco, arriva il via libera definitivo della Camera: stretta su "finte" prime case e ok al bonus genitori separati (Teleborsa) - Dopo la fiducia al testo votata ieri, la Camera ha approvato in maniera definitiva il decreto legge fiscale: 344 i voti a favore e 44 i contrari. Ok del Parlamento quindi alla ...

Si sblocca il bonus genitori separati, stop all'esenzione Imu sulle finte prime case Stretta sull'Imu sulle «finte» prime case, bonus per i genitori separati, possibilità di cumulare assegno di invalidità e reddito da lavoro, mini-proroga ...

