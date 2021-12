Statali, aumenti fino a 117 euro e polizza sanitaria per le spese mediche: come cambia il contratto (Di martedì 21 dicembre 2021) Arriva il nuovo contratto degli Statali e spunta, a sorpresa, anche una norma per i dipendenti in transizione di genere. Chi ha deciso di cambiare sesso avrà la possibilità di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 dicembre 2021) Arriva il nuovodeglie spunta, a sorpresa, anche una norma per i dipendenti in transizione di genere. Chi ha deciso dire sesso avrà la possibilità di...

zazoomblog : Statali polizza sanitaria per le spese mediche e aumenti fino a 117 euro: come cambia il contratto - #Statali… - degang36701648 : #DRAGHI #sciopero a'statali aumenti tra 4 e 6% +DIECI mliardi d'arretrati,ora esattamente,Cosa voglion ancora sind… - virgiliogarofa1 : @autocostruttore Gli aumenti di stipendio però lo hanno fatto agli statali - Marko61206974 : @EnzoMas48 Luoghi comuni. Lavoro in un ristorante e, tra paura Covid e aumenti si incassa poco. Spendono qualcosa… - Lorenzo20850840 : Statali, scatti fino a 2.200 euro e promozioni: le novità del rinnovo Nuovo contratto statali, la bozza: scatti fin… -