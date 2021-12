Sposarsi e traslocare | la mia folle doppietta!

(Di martedì 21 dicembre 2021) Decidere die allo stesso tempo. Non è uno scherzo, io l’ho fatto (e lo sto facendo) davvero. Una doppietta, massacrante, totalizzante, ma anche bellissima. Quando Ale mi ha fatto la proposta, stavamo già cercando casa da qualche mese. Dopo anni di affitto volevamo un appartamento finalmente nostro e così ci siamo messi d’impegno, vedendone un’infinità, fino a trovare quello dei nostri sogni. Nel frattempo, dopo l’anello e fiumi di lacrime, abbiamo cominciato ad organizzare anche le nozze. Una combo che auguro, ma allo stesso tempo non auguro a nessuno. Diciamo la verità: l’adrenalina che ti pervade è incredibile. Ad una come me, che ama le novità, questi mesi hanno dato una carica pazzesca. Idee su idee, ore trascorse a studiare siti, proposte, alternative, colori, abbinamenti. Pomeriggi di telefonate e ...

