Sport Equestri, Di Paola "Tesserati in aumento, cavallo utile" (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola traccia un bilancio del 2021 e si proietta verso il 2022.

Ultime Notizie dalla rete : Sport Equestri Ecopneus, nuova vita ai pneumatici Calcio, atletica, basket, padel, pallavolo e perfino sport equestri: i pneumatici sono già ovunque, anche ad alti livelli. Pneumatici fuori uso utilizzati anche da squadre di Serie A L'evoluzione di ...

Campi sportivi in gomma riciclata: la rivoluzione di Ecopneus tra efficienza e sostenibilità ... dal basket al calcio, dal padel alla pallavolo fino agli sport equestri. Ogni anno l'azienda gestisce raccolta, trattamento e recupero di circa 200.000 tonnellate di pneumatici, circa il 60% del ...

Sport Equestri, Di Paola "Tesserati in aumento, cavallo utile" Agenzia di stampa Italpress Italpress Di Paola “Fise aumenta i tesserati, cavallo punto di riferimento” ROMA (ITALPRESS) - "E' stato un anno molto importante, stiamo cercando di uscire da questa tragedia del Covid e la federazione sta incrementando moltissimo ...

FISE: Campagna affiliazioni 2022 Da giovedì 2 dicembre i circoli potranno aggiornare dati e documenti sul sistema on line Partita al gran galoppo, giovedì 2 dicembre 2022, con il claim “Voi vi prendete cura di loro, noi ci prendiam ...

