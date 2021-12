Sport e Salute | approvati i 288 milioni di contributi pubblici alle Federazioni

(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - Il Cda diha approvato l'assegnazione dei2022 agli Organismiivi. In totale verranno distribuiti 288di euro alloitaliano con un incremento di 8rispetto alla previsione di legge. Cambiano i criteri utilizzati per l'assegnazione delle risorse: aumenta al 30% l'incidenza della praticaiva, mentre il “peso” dei risultatiivi passa al 60%, ed il rimanente 10% è il valore dato all'efficientamento delle risorse. Ma, a fronte del cambio dei criteri, nessun organismoivo ha subìto tagli rispetto all'anno precedente anche in considerazione dei successi delloitaliano nel 2021. In ...

La somma è stata destinata allo sviluppo di un progetto multimediale per valorizzare il rapporto tra. Nel 2021 , FIGC e Bambino Gesù hanno rinnovato l'accordo di collaborazione per ...L'Armani basket ha sei membri del gruppo squadra positivi e per questo ha ricevuto comunicazione dall'Agenzia di Tutela della(Ats) che dovrà interrompere l'attività almeno fino al 27 dicembre ...Ha salvato la vita in campo a Christian Eriksen lo scorso giugno, ma ha rischiato la sua ieri, durante il match di campionato tra CSKA Sofia (squadra recentemente affrontata dalla Roma in Conference..Roma, 21 dic. - Il Cda di Sport e Salute ha approvato l'assegnazione dei contributi pubblici 2022 agli Organismi Sportivi. In totale verranno distribuiti 288 mi ...