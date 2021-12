(Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Cda diha approvato l’assegnazione deipubblici 2022 agli organismiivi. In totale, si legge in una nota, verranno distribuiti 288di euro alloitaliano con un incremento di 8rispetto alla previsione di legge. Cambiano i criteri utilizzati per l’assegnazione delle risorse: aumenta al 30% l’incidenza della praticaiva, mentre il “peso” dei risultatiivi passa al 60% e il rimanente 10% è il valore dato all’efficientamento delle risorse. Ma, a fronte del cambio dei criteri, nessun organismoivo ha subito tagli rispetto all’anno precedente anche in considerazione dei successi delloitaliano nel 2021. In più, ...

Advertising

LaNotifica : Sport e Salute, approvati 288 milioni di contributi a Federazioni - zazoomblog : Sport e Salute approvati 288 milioni di contributi a Federazioni - #Sport #Salute #approvati #milioni - messina_oggi : Sport e Salute, approvati 288 milioni di contributi a FederazioniROMA (ITALPRESS) - Il Cda di Sport e Salute ha app… - IlModeratoreWeb : Sport e Salute, approvati 288 milioni di contributi a Federazioni - - nestquotidiano : Sport e Salute, approvati 288 milioni di contributi a Federazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Salute

ANSA Nuova Europa

ROMA - Il Cda diha approvato l'assegnazione dei contributi pubblici 2022 agli organismi sportivi. In totale, si legge in una nota, verranno distribuiti 288 milioni di euro alloitaliano con un .... Il Cda diha approvato l'assegnazione dei contributi pubblici 2022 agli Organismi Sportivi. In totale verranno distribuiti 288 milioni di euro alloitaliano con un incremento di 8 milioni ...Il Cda di Sport e Salute ha approvato l'assegnazione dei contributi pubblici 2022 agli Organismi Sportivi. In totale verranno distribuiti 288 milioni di euro allo sport italiano con un incremento di 8 ...Zona arancione - Perché fa capolino? Perché i contagi da Covid in Italia sono in aumento da otto settimane consecutive, non c'è ancora lo tsunami Omicron che ha investito ...