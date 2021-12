Spidermania | occhio alle promo streaming sull’ultimo film Marvel | ecco cosa rischiate

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il successo dell’ultimosu Spider-Man ha dato il via ad una truffa informatica che mette a rischio i vostri conti in banca. Da sempre personaggio di punta della, Spider-Man è arrivato tardi nell’universo narrativo imbastito dalla “Casa delle idee” al cinema. Spinta da Disney, ormai proprietaria della nota azienda americana di fumetti, laha dato il via al suo Cinematic Universe ormai un ventennio fa, riuscendo a creare una ragnatela di, serie tv e cartoni animati che s’incastrato alla perfezione l’uno con l’altro e che fanno tutti parte di un macro-arco narrativo che viene tenuto insieme daisugli Avengers. Come detto Spider-Man in questo universo ci è arrivato tardi. L’unica ragione di questo ritardo è da attribuire ai diritti cinematografici dell’uomo ...