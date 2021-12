Spider-Man: No Way Home, Tom Holland legge i tweet cattivi con il costume ufficiale (VIDEO) (Di martedì 21 dicembre 2021) Tom Holland è stato da Jimmy Kimmel Live con indosso il suo super-abito di Spider-Man: No Way Home, leggendo alcuni tweet poco lusinghieri. Non si leggono solo i commenti e le critiche belle. Tom Holland si è prestato a commentare i tweet cattivi sul suo ultimo film Spider-Man: No Way Home, durante il programma Jimmy Kimmel Live, indossando il suo fantastico costume. Tom Holland ha partecipato alla rubrica del Jimmy Kimmel Live, intitolata "Celebrities Read Mean tweets", in cui insieme a tante altre star di Hollywood ha letto un tweet molto cattivo su di lui. Ma per farlo nella maniera giusta ha indossato il costume di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021) Tomè stato da Jimmy Kimmel Live con indosso il suo super-abito di-Man: No Wayndo alcunipoco lusinghieri. Non si leggono solo i commenti e le critiche belle. Tomsi è prestato a commentare isul suo ultimo film-Man: No Way, durante il programma Jimmy Kimmel Live, indossando il suo fantastico. Tomha partecipato alla rubrica del Jimmy Kimmel Live, intitolata "Celebrities Read Means", in cui insieme a tante altre star di Hollywood ha letto unmolto cattivo su di lui. Ma per farlo nella maniera giusta ha indossato ildi ...

