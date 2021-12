Spider-Man batte crisi e pandemia: toglie le ragnatele al botteghino e fa volare gli incassi (Di martedì 21 dicembre 2021) Spider-Man: no way home è record d’incassi al botteghino. Questa versione più intimista della saga vince pure il confronto coi capitoli precedenti della saga. Il super eroe della Marvel toglie le ragnatele al botteghino e fa volare gli incassi. È letteralmente una cifra d’altri tempi, considerata la pandemia, quella che il blockbuster americano fa registrare al botteghino. Il ritorno del supereroe in Spider–Man: No Way Home, sbaraglia il box office: e dal suo debutto in sala mercoledì scorso, ha già incassato ben 11.226.278 euro. In un podio dove al secondo posto troviamo – superato di circa tre milioni di euro – l’ex titolo dei record Eternals, uscito il 3 novembre. Non solo. Record dei record, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021)-Man: no way home è record d’al. Questa versione più intimista della saga vince pure il confronto coi capitoli precedenti della saga. Il super eroe della Marvelleale fagli. È letteralmente una cifra d’altri tempi, considerata la, quella che il blockbuster americano fa registrare al. Il ritorno del supereroe in–Man: No Way Home, sbaraglia il box office: e dal suo debutto in sala mercoledì scorso, ha già incassato ben 11.226.278 euro. In un podio dove al secondo posto troviamo – superato di circa tre milioni di euro – l’ex titolo dei record Eternals, uscito il 3 novembre. Non solo. Record dei record, ...

