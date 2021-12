Spalletti su Lobotka: “Nella mia squadra ho sempre avuto giocatori come lui! Il suo ruolo ha un compito” (Di martedì 21 dicembre 2021) Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa odierna ha elogiato anche Stanislav Lobotka, centrocampista che sotto la guida del tecnico ex Inter e Roma sta vivendo quella che è decisamente la sua parentesi migliore da quando è in azzurro. “Innanzitutto, parliamo di un bravo ragazzo”, dichiara Spalletti. “Ho sempre avuto grandi registi Nella mia carriera. Un buon regista è quello che sa fare tutto bene, mentre un grande regista è quello che fa in modo che la squadra faccia tutto bene. E Lobotka è sicuramente un grande regista”. Photo Alessandro Garofalo/LaPresse August 22, 2021 Naples, Italy soccer Napoli vs Venezia – Italian Football Championship League A TIM 2021/2022 – Diego Armando Maradona stadium. In the pic: Stanislav ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Lucianonel corso della conferenza stampa odierna ha elogiato anche Stanislav, centrocampista che sotto la guida del tecnico ex Inter e Roma sta vivendo quella che è decisamente la sua parentesi migliore da quando è in azzurro. “Innanzitutto, parliamo di un bravo ragazzo”, dichiara. “Hograndi registimia carriera. Un buon regista è quello che sa fare tutto bene, mentre un grande regista è quello che fa in modo che lafaccia tutto bene. Eè sicuramente un grande regista”. Photo Alessandro Garofalo/LaPresse August 22, 2021 Naples, Italy soccer Napoli vs Venezia – Italian Football Championship League A TIM 2021/2022 – Diego Armando Maradona stadium. In the pic: Stanislav ...

