Spalletti: «Juan Jesus? Contro il Milan ha fatto bene, ma può migliorare in tante cose» (Di martedì 21 dicembre 2021) Uno dei protagonisti di Milan-Napoli è stato senza dubbio Juan Jesus. Insieme a Rrahmani non ha fatto rimpiangere l’assenza di Koulibaly. Nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spezia, Luciano Spalletti ha parlato anche del difensore azzurro. «Juan Jesus? Se continuiamo a dire che la rosa ha un valore è perché è così. Se esaltiamo un calciatore, ne andiamo a svalorizzare un altro. Se Anguissa non si fosse sbattuto o Lozano non avesse pressato davanti per far alzare subito la palla al Milan, se davanti si pressa si aiutano i difensori. Sono tutti coinvolti nel comportamento di un singolo, non ho mai visto un supereroe che prende tutti i palloni da solo. Juan Jesus ha fatto bene, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) Uno dei protagonisti di-Napoli è stato senza dubbio. Insieme a Rrahmani non harimpiangere l’assenza di Koulibaly. Nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spezia, Lucianoha parlato anche del difensore azzurro. «? Se continuiamo a dire che la rosa ha un valore è perché è così. Se esaltiamo un calciatore, ne andiamo a svalorizzare un altro. Se Anguissa non si fosse sbattuto o Lozano non avesse pressato davanti per far alzare subito la palla al, se davanti si pressa si aiutano i difensori. Sono tutti coinvolti nel comportamento di un singolo, non ho mai visto un supereroe che prende tutti i palloni da solo.ha, ...

