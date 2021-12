Spalletti: «Gol annullato a Kessie? Situazione chiara e nitida. Non capisco di cosa si parli» (Di martedì 21 dicembre 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha annunciato che il club rossonero si rivolgerà alle sedi opportune per protestare contro la decisione di annullare il gol di Kessie, durante Milan-Napoli. Sul tema è tornato anche Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre-Spezia. «Gol annullato a Kessie? Probabilmente per qualcuno è stato un fuorigioco particolare a caldo, perché lì per lì qualcuno ha avuto un po’ di dubbi, poi però a freddo tutti hanno espresso e detto il loro parere, compresi gli organi istituzionali, su di una regola Uefa e Fifa, ricordiamolo, si sono espressi in maniera unanime, per cui se poi qualcuno vuole rimanere a caldo senza averla raffreddata è una sua scelta, ma più chiara e nitida di questa di Situazione è difficile trovarla, per cui non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha annunciato che il club rossonero si rivolgerà alle sedi opportune per protestare contro la decisione di annullare il gol di, durante Milan-Napoli. Sul tema è tornato anche Lucianonella conferenza stampa pre-Spezia. «Gol? Probabilmente per qualcuno è stato un fuorigioco particolare a caldo, perché lì per lì qualcuno ha avuto un po’ di dubbi, poi però a freddo tutti hanno espresso e detto il loro parere, compresi gli organi istituzionali, su di una regola Uefa e Fifa, ricordiamolo, si sono espressi in maniera unanime, per cui se poi qualcuno vuole rimanere a caldo senza averla raffreddata è una sua scelta, ma piùdi questa diè difficile trovarla, per cui non ...

Advertising

realvarriale : É @sscnapoli l'anti @inter. Fondamentale vittoria degli uomini di #Spalletti che capitalizzano il gol di #Elmas con… - sportmediaset : Gol annullato a #Kessie, Pioli: 'Interpretazione sbagliata'. Spalletti: 'Più nitido di così...' #SportMediaset… - angelo35158001 : @SteIarda @lucapagni Il fallo non esiste c’è un contrasto dì gioco fra Giroud e due giocatori e Giroud viene strett… - Ftbnews24 : ?? #Napoli-Spezia, Spalletti: “Giusto annullare il gol di Kessie. Osimhen? Non ci sarà” #Napoli #NapoliEmpoli… - napolista : #Spalletti: «Gol annullato a #Kessie? Situazione chiara e nitida. Non capisco di cosa si parli» In conferenza: «An… -