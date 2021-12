Spagna | amb Guariglia | Molte affinita' con Italia | insieme portano voce mediterranea in Ue

(Di martedì 21 dicembre 2021) le parole di Riccardo, ambasciatoreno in, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'nel mondo, alla Farnesina. 21 dicembre 2021

le parole di Riccardo Guariglia, ambasciatore italiano in, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia nel mondo, alla Farnesina. 21 dicembre 2021... insieme con gli altri Paesi della sponda sud del Mediterraneo, che si riunisce periodicamente nel formato Med 5 (con, Cipro e Malta) per "concordare di strategie di collaborazione". Lo ha ...le parole di Riccardo Guariglia, ambasciatore italiano in Spagna, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia ..."Italia e Spagna sono due paesi che hanno moltissime affinità. Sono due paesi della sponda sud del Mediterraneo e possono insieme portare una voce molto importante a Bruxelles, una voce mediterranea".