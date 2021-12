Spaccio di droga nel foggiano, tredici arresti Carabinieri, compagnia di San Severo (Di martedì 21 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Ieri mattina i Carabinieri della compagnia di San Severo (FG), unitamente ai reparti specializzati dell’Arma, (Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia), con l’ausilio di un elicottero e due unità cinofile, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 13 persone, sette delle quali attinte dalla misura della custodia in carcere e sei da quella degli arresti domiciliari. Le ipotesi di reato cui si riferiscono le misure cautelari sono quelle di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, commesse nel perioda tra febbraio 2020 e giugno 2020 nei territori di San ... Leggi su noinotizie (Di martedì 21 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Ieri mattina idelladi San(FG), unitamente ai reparti specializzati dell’Arma, (dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia), con l’ausilio di un elicottero e due unità cinofile, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 13 persone, sette delle quali attinte dalla misura della custodia in carcere e sei da quella deglidomiciliari. Le ipotesi di reato cui si riferiscono le misure cautelari sono quelle di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, commesse nel perioda tra febbraio 2020 e giugno 2020 nei territori di San ...

Advertising

matteosalvinimi : Mentre la provincia di Treviso primeggia per qualità della vita delle donne, grazie ai nostri amministratori come i… - NoiNotizie : Spaccio di droga nel foggiano, tredici arresti - SiciliaTV : Disposto il giudizio immediato per D.D., 39 anni, di Agrigento, coinvolto nell'ambito di una vasta... #Agrigento… - ag_notizie : Spaccio di droga nel quartiere Sperone, a giudizio anche 39enne agrigentino - simoventurini1 : RT @GraziaLombardi3: @arelis888 @MilkoSichinolfi Per mafia, spaccio di droga e mazzette a go go. -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga Spaccio di droga, giudizio immediato per agrigentino D., 39 anni, di Agrigento, coinvolto nell'ambito di una vasta operazione antidroga che ha consentito di smantellare un'organizzazione che gestiva il traffico, e lo spaccio di stupefacenti nel ...

Fiumi di droga, 19 condanne NAPOLI. La loro organizzazione, approvvigionandosi dai principali narcos europei, avrebbe invaso le piazze di spaccio di Napoli e del Vesuviano con un vero e proprio fiume di droga. Uno spaventoso smercio di stupefacenti le cui redini sarebbero state tenute dall'ex edicolante Vincenzo Manauro, ras di ...

Spaccio di droga, arrestati due pendolari La mia città NEWS Spaccio di droga nel foggiano, tredici arresti Carabinieri, compagnia di San Severo Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG), unitamente ai reparti specializzati dell’Arma, (Carabinieri dello Squadrone Eliportato ...

Spaccio di droga nel "fortino", 13 arresti L'hanno ribattezzata ''fortino''. Perché il nome dell'Operazione che ha portato all'arresto di 13 persone a San Severo fa riferimento ai luoghi in cui si svolgeva l’attività di spaccio ...

D., 39 anni, di Agrigento, coinvolto nell'ambito di una vasta operazione antidroga che ha consentito di smantellare un'organizzazione che gestiva il traffico, e lodi stupefacenti nel ...NAPOLI. La loro organizzazione, approvvigionandosi dai principali narcos europei, avrebbe invaso le piazze didi Napoli e del Vesuviano con un vero e proprio fiume di. Uno spaventoso smercio di stupefacenti le cui redini sarebbero state tenute dall'ex edicolante Vincenzo Manauro, ras di ...Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG), unitamente ai reparti specializzati dell’Arma, (Carabinieri dello Squadrone Eliportato ...L'hanno ribattezzata ''fortino''. Perché il nome dell'Operazione che ha portato all'arresto di 13 persone a San Severo fa riferimento ai luoghi in cui si svolgeva l’attività di spaccio ...