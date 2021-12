Sophie Scholl, la rosa bianca che ha osato sfidare il nazismo (Di martedì 21 dicembre 2021) Ci sono vicende che fanno parte dei capitoli più neri della nostra storia che però esistono e persistono perché sono reali, anche se il desiderio di relegarli al solo mondo delle favole macabre, appartiene un po’ a tutti noi. Eppure sono queste le storie che devono essere raccontate, perché è loro il compito di far sì che quegli orrori non si ripetano mai più. Tra queste troviamo anche quella di Sophie Scholl, la rosa bianca che ha sfidato il nazismo e che a soli 12 anni ha avuto il coraggio di ribellarsi alla dittatura nazista scegliendo la strada della non violenza. Chi era Sophie Scholl Nata il 9 maggio del 1921 a Forchtenberg, Sophia Magdalena Scholl è la quarta di sei fratelli e insieme a loro vive un’infanzia spensierata ricevendo un educazione ... Leggi su dilei (Di martedì 21 dicembre 2021) Ci sono vicende che fanno parte dei capitoli più neri della nostra storia che però esistono e persistono perché sono reali, anche se il desiderio di relegarli al solo mondo delle favole macabre, appartiene un po’ a tutti noi. Eppure sono queste le storie che devono essere raccontate, perché è loro il compito di far sì che quegli orrori non si ripetano mai più. Tra queste troviamo anche quella di, lache ha sfidato ile che a soli 12 anni ha avuto il coraggio di ribellarsi alla dittatura nazista scegliendo la strada della non violenza. Chi eraNata il 9 maggio del 1921 a Forchtenberg, Sophia Magdalenaè la quarta di sei fratelli e insieme a loro vive un’infanzia spensierata ricevendo un educazione ...

