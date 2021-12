Sono 30.798 i nuovi positivi Covid, altri 153 decessi in 24 ore (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 30.798 i nuovi contagiati dal Covid - 19 in Italia, con 153 morti nelle ultime 24 ore. A fronte di 851.865 tamponi il tasso di positività si attesta al 3,6%, - 1,2% rispetto a ieri. In aumento ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021)30.798 icontagiati dal- 19 in Italia, con 153 morti nelle ultime 24 ore. A fronte di 851.865 tamponi il tasso dità si attesta al 3,6%, - 1,2% rispetto a ieri. In aumento ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 30.798 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - gianlutanci : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 30.798 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal… - NinoslavSafaric : RT @BreakingItalyNe: CORONAVIRUS IN ITALIA: 30.798 nuovi casi e 153 decessi, in totale sono 135.931 morti nel Paese: Sale a 5.352.468 morti… - discoradioIT : ?? #Covid: 30.798 nuovi casi in tutta #Italia, 153 vittime. In #Lombardia i nuovi positivi sono 8.292, 3.218 in #Piemonte - InteMarco : RT @rtl1025: ?? Sono 30.798 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… -