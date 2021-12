Sonia Bruganelli “nera” con Alfonso Signorini | cosa è successo dietro le quinte del GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 dicembre 2021)vs. Scintille in studio, durante la 29esima puntata del GF Vip 6: l’opinionista ha anche lasciato la sedia. Ma andiamo con ordine. Tutto è nato mentre si parlava (per l’ennesima volta) di quanto accaduto tra Alex Belli e Soleil Sorge.ha chiesto adi dire la sua, ma l’intervento dell’opinionista è stato interrotto poco dopo proprio dall’ex concorrente che, per la cronaca, ha sfiorato la rissa con Aldo Montano poco dopo. Dunque il padrone di casa ha zittito entrambi, opinionista ed ex vippone e lady Bonolis ha subito contestato al conduttore di averle tolto la parola. “Te l’ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci ...