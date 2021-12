Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip 6 La lite con Signorini e le dichiarazioni

(Di martedì 21 dicembre 2021)il Gf Vip 6 dopo un’accesa discussione avvenuta in studio con il conduttore Alfonso. Laha portato l’opinionista all’abbandono momentaneo dello studio. L’oggetto della discussione è stato ancora una volta la vicenda Alex Belli-Soleil Sorge. Infatti, durante la trattazione dell’argomento Belli-Sorge,ha chiesto un parere all’opinionista. Come noto, la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Gf Vip 6, un eliminato, un amore al capolinea e uno agli inizi? Gf Vip 6, ecco i concorrenti che abbandoneranno il 13 dicembre Anticipazioni Gf Vip 6, caos in casa, Belli si dichiara a Davide. Gli abbandoni e le eliminazioni Gf Vip 6, Soleil svela ...

ilascary : RT @JordeenDanvers: SONIA BRUGANELLI FINALMENTE FUORI DAI COGLIONI ADESSO RIMANE SOLO L’ELFO E FINALMENTE AVREMO ADRY FOX ALLE REDINI DEL #… - xdaydrxms : RT @DioBenedicaMe: Il pelato che voleva perculare Sonia Bruganelli, sminuendo la sua reazione come esagerata quando è palese ch'è stato un… - _DAGOSPIA_ : SCINTILLE AL 'GRANDE FRATELLO VIP' TRA ALFONSO SIGNORINI E SONIA BRUGANELLI CHE LASCIA LO STUDIO… - GFvip6sondaggi : RT @oocGFVIP: il pubblico applaude sonia bruganelli #GFVIP - PageDi : RT @afiresign_: Sonia Bruganelli poteva piacere o non piacere ma è stata una grande donna, l’ho sempre amata lei #gfvip -

Durante la puntata di lunedì 20 dicembre, trae Alfonso Signorini è scoppiata una lite furiosa tanto che l'opinionista esce dallo studio. L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha regalato un scontro tra titani....Leggi anchelascia lo studio del Gf Vip, il retroscena della lite con Signorini "Io non gioco a questi giochetti, non mi interessa. Amici come prima" ha replicato Gianmaria spiegando ...Nella puntata del reality di Canale 5 andata in onda il 20 dicembre, l'opinionista abbandona lo studio per una discussione con Alfonso Signorini, dimostrando che le dinamiche della Casa siano ormai fi ...Anche se fuori dalla casa Alex Belli continua ad essere protagonista del GFVIP6: dallo studio di Cinecittà ha avuto un confronto con Basciano ...