Sonia Bruganelli abbandona lo studio del GF: l’accaduto in diretta (VIDEO) (Di martedì 21 dicembre 2021) Sonia Bruganelli durante la puntata del GFVip ha abbandonato lo studio. Cos’è accaduto tra l’opinionista e il conduttore? L’opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli nel corso della puntata andata in onda di ieri sera, inaspettatamente ha lasciato lo studio durante la pubblicità. Cos’è accaduto poco prima con il conduttore Alfonso Signorini? Tra Signorini e Bruganelli è scoppiata una lite, il conduttore in un primo momento prima gli dato la parola all’opinionista e successivamente gliela tolta impedendole di terminare il concetto iniziato. In studio il conduttore trattava la questione Alex-Soleil, ad un certo punto ha esclamato “Adesso basta Alex, e anche a te Sonia”, per poter cambiare argomento. “Tu mi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 dicembre 2021)durante la puntata del GFVip hato lo. Cos’è accaduto tra l’opinionista e il conduttore? L’opinionista del Grande Fratello Vip,nel corso della puntata andata in onda di ieri sera, inaspettatamente ha lasciato lodurante la pubblicità. Cos’è accaduto poco prima con il conduttore Alfonso Signorini? Tra Signorini eè scoppiata una lite, il conduttore in un primo momento prima gli dato la parola all’opinionista e successivamente gliela tolta impedendole di terminare il concetto iniziato. Inil conduttore trattava la questione Alex-Soleil, ad un certo punto ha esclamato “Adesso basta Alex, e anche a te”, per poter cambiare argomento. “Tu mi ...

