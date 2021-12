Sondaggi politici oggi: mentre il PD è stabile al primo posto Fratelli d’Italia è in calo (Di martedì 21 dicembre 2021) La parabola di Giorgia Meloni è già in fase discendente? Secondo i Sondaggi politici di SWG per TgLa7 che ha illustrato Enrico Mentana durante l’edizione di ieri sera Fratelli d’Italia non solo non riesce più ad avvicinarsi al Partito Democratico stabilmente in vetta ma rischia anche di essere scalzato dal secondo posto dal suo più importante avversario interno, la Lega. Le intenzioni di voto SWG per @TgLa7 pic.twitter.com/ExiZcVA2Cq — SWG (@swg research) December 20, 2021 Più nel dettaglio il Partito Democratico nella rilevazione SWG di ieri è il primo partito davanti a Fratelli d’Italia e Lega: Il Pd sale infatti al 22,2%, guadagnando lo 0,1% rispetto a sette giorni fa, mentre la forza politica guidata da Giorgia Meloni frana di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) La parabola di Giorgia Meloni è già in fase discendente? Secondo idi SWG per TgLa7 che ha illustrato Enrico Mentana durante l’edizione di ieri seranon solo non riesce più ad avvicinarsi al Partito Democratico stabilmente in vetta ma rischia anche di essere scalzato dal secondodal suo più importante avversario interno, la Lega. Le intenzioni di voto SWG per @TgLa7 pic.twitter.com/ExiZcVA2Cq — SWG (@swg research) December 20, 2021 Più nel dettaglio il Partito Democratico nella rilevazione SWG di ieri è ilpartito davanti ae Lega: Il Pd sale infatti al 22,2%, guadagnando lo 0,1% rispetto a sette giorni fa,la forza politica guidata da Giorgia Meloni frana di ...

Advertising

zazoomblog : Sondaggi politici Pd primo partito davanti a Fdi e Lega - #Sondaggi #politici #primo #partito - PoliticaNewsNow : Sondaggi, Swg: Pd primo davanti a Fdi, Lega in crescita - SoniaDeLazzer : @Abicabiban @1giornodapecora @preglias @giorgiolauro @GeppiC @Radio1Rai Leggendo i vostri commenti, non pensavo fos… - Nada13Speranza : SCRITTO COMMENTI SOTTO ARTICOLI - myrosycandy : RT @myrosycandy: Twitter poll sui #sondaggipolitici: Siete stati intervistati, almeno una volta, telefonicamente o per e-mail, da un istit… -