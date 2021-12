Sondaggi politici oggi 21 dicembre 2021: sale il PD, male il Movimento 5 Stelle (Di martedì 21 dicembre 2021) Sondaggi politici oggi 21 dicembre 2021 Sondaggi politici ELETTORALI oggi – Buone notizie per il Partito Democratico, meno per il Movimento 5 Stelle. Secondo gli ultimi Sondaggi politici elettorali di Youtrend/Agi, il PD di Enrico Letta passa dal 20,6 per cento al 21,7 per cento. Fratelli d’Italia guadagna lo 0,6 per cento: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 20,3 per cento. Piccolo passo indietro per la Lega: il Carroccio di Salvini è dato al 18,7 per cento (-0,1 per cento). La supermedia dei Sondaggi politici Youtrend/Agi riporta poi la brusca frenata del Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021)21ELETTORALI– Buone notizie per il Partito Democratico, meno per il. Secondo gli ultimielettorali di Youtrend/Agi, il PD di Enrico Letta passa dal 20,6 per cento al 21,7 per cento. Fratelli d’Italia guadagna lo 0,6 per cento: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 20,3 per cento. Piccolo passo indietro per la Lega: il Carroccio di Salvini è dato al 18,7 per cento (-0,1 per cento). La supermedia deiYoutrend/Agi riporta poi la brusca frenata del: i grillini di Giuseppe Conte ...

