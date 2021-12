Soleil Sorge parla nel sonno al Grande Fratello Vip6, la reazione del coinquilino Alessandro Basciano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Soleil Sorge è una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip6. L’influencer ha dato prova del suo carattere forte in diverse occasioni, trovandosi al centro di vari litigi. All’inizio, Soleil Sorge battibeccava principalmente con l’ex Gianmaria Antinolfi, in seguito, invece, è stato il suo feeling speciale con Alex Belli a tenere banco. Soleil Sorge è stata protagonista di momenti importanti di quest’edizione del reality show, tra cui anche i chiarimenti con la moglie dell’attore Delia Duran. Adesso, Alex Belli è uscito dal programma e il suo posto letto, accanto all’influencer, è stato occupato dalla new entry Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore ha, recentemente, assistito a una ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è una delle protagoniste assolute del. L’influencer ha dato prova del suo carattere forte in diverse occasioni, trovandosi al centro di vari litigi. All’inizio,battibeccava principalmente con l’ex Gianmaria Antinolfi, in seguito, invece, è stato il suo feeling speciale con Alex Belli a tenere banco.è stata protagonista di momenti importanti di quest’edizione del reality show, tra cui anche i chiarimenti con la moglie dell’attore Delia Duran. Adesso, Alex Belli è uscito dal programma e il suo posto letto, accanto all’influencer, è stato occupato dalla new entry. L’ex corteggiatore ha, recentemente, assistito a una ...

