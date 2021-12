Soleil Sorge, look da fare invidia: quanto costa? (Di martedì 21 dicembre 2021) In ogni puntata del Gf Vip, Soleil Sorge si è sempre mostrata bellissima. I suoi outfit non sono passati inosservati. Ma quanto costa quello della 28esima puntata? Soleil (Instagram)Il Grande Fratello, come altri programmi televisivi, non è solo occasione per mettersi in mostra. Da spazio anche ai tanti outfit che possono segnare positivamente o negativamente l’opinione pubblica. Sicuramente in questa edizione, una concorrente che ha spiccato maggiormente è senza ombra di dubbio Soleil Sorge. La sua partecipazione all’interno della casa sta facendo molto discutere. Non solo la questione nota con Alex Belli ma anche alcune sue uscite che non sono molto piaciute. Possiamo certamente dire, però, che Soleil sta incarnando perfettamente ... Leggi su chenews (Di martedì 21 dicembre 2021) In ogni puntata del Gf Vip,si è sempre mostrata bellissima. I suoi outfit non sono passati inosservati. Maquello della 28esima puntata?(Instagram)Il Grande Fratello, come altri programmi televisivi, non è solo occasione per mettersi in mostra. Da spazio anche ai tanti outfit che possono segnare positivamente o negativamente l’opinione pubblica. Sicuramente in questa edizione, una concorrente che ha spiccato maggiormente è senza ombra di dubbio. La sua partecipazione all’interno della casa sta facendo molto discutere. Non solo la questione nota con Alex Belli ma anche alcune sue uscite che non sono molto piaciute. Possiamo certamente dire, però, chesta incarnando perfettamente ...

Advertising

DiamonKohinoor : Gli sponsor del @GrandeFratello devono intervenire per chiedere l'espulsione di Katia Ricciarelli e soleil sorge pe… - linus812003 : @Fra05508797 @tramontibelli @LucaVismara Avrai 12 anni sicuro... visto che non conosci le carriere di chi c'è dentr… - gruppozero0 : RT @Federic1910: Ma almeno Alessandro nel dire che gli interessa anche Federica ha chiesto il permesso? No perché nel matriarcato di Soleil… - erikasprousee : RT @Federic1910: Ma almeno Alessandro nel dire che gli interessa anche Federica ha chiesto il permesso? No perché nel matriarcato di Soleil… - Federic1910 : Ma almeno Alessandro nel dire che gli interessa anche Federica ha chiesto il permesso? No perché nel matriarcato di… -